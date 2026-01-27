Аронова рассказала о своем самочувствии после сообщений о проблемах со здоровьем

Народная артистка России Мария Аронова рассказала, что чувствует себя хорошо.
— Миленькие, все слава Богу хорошо, с Божьей помощью, — сказала она РИА Новости, отвечая на вопрос о своем самочувствии.
Актриса вышла на сцену Театра имени Евгения Вахтангова в роли начальницы монастырского пансиона в спектакле «Мадемуазель Нитуш» в понедельник вечером, 26 января. Постановка длилась около четырех часов.
Зрители отметили неиссякаемую энергию, талант и харизму Ароновой, говорится в статье.
Журналисты Telegram-канала Mash ранее утверждали, что артистка обратилась к врачам из-за долгих и мучительных приступов икоты. Они якобы провели обследование, в ходе которого обнаружили у Ароновой серьезные повреждения внутренних органов.
По словам директора актрисы Натальи Дмитрюковой, информация о том, что Аронова испытывает проблемы со здоровьем, не соответствует действительности.
27 декабря 2025 года стало известно, что актера Александра Иншакова госпитализировали. Он поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него гипертонию — высокое кровяное давление и нарушение сердечного ритма.