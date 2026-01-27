«Один из контрактов был подписан мной»: стало известно, кто контролировал возведение фортификаций в курском приграничье

Суд рассматривает дело о крупном хищении во время строительства Курских фортификаций. Сумму ущерба оценили в примерно 150 миллионов рублей. Как известно, пропало два опорных пункта. По словам свидетеля Максима Савосина, контроль за возведением фортификаций осуществлял первый бывший замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов. Об этом пишет РИА Новости.