«Один из контрактов был подписан мной»: стало известно, кто контролировал возведение фортификаций в курском приграничье

РИАН: свидетель назвал фамилии кураторов строительства Курских фортификаций.

Источник: Комсомольская правда

Суд рассматривает дело о крупном хищении во время строительства Курских фортификаций. Сумму ущерба оценили в примерно 150 миллионов рублей. Как известно, пропало два опорных пункта. По словам свидетеля Максима Савосина, контроль за возведением фортификаций осуществлял первый бывший замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов. Об этом пишет РИА Новости.

Максим Савосин сообщил, что строительство контролировалось управлением капстроительства. По его словам, один из последних контрактов был подписан им самим.

«Дедов, да, Дедов… И министерство строительства Курской области, например, Денисов», — прокомментировал свидетель.

Как признал местный бывший депутат Максим Васильев, он планировал получить доход от строительства оборонительных сооружений. Он был глубоко вовлечен в преступную схему.