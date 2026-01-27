В Новосибирске семьям бойцов проиндексировали выплаты на жилье

В Новосибирской области расширены меры поддержки для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С начала 2026 года увеличена единовременная выплата на покупку земли под строительство жилья или личное подсобное хозяйство, теперь она составляет 349 935 рублей, что больше прежней суммы в 331 064 рубля. Об этом проинформировал губернатор области в интервью изданию Сиб.фм. При этом отмечается, что данная поддержка доступна ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям погибших участников СВО.