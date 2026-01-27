В Новосибирске семьям бойцов проиндексировали выплаты на жилье

В Новосибирской области расширены меры поддержки для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С начала 2026 года увеличена единовременная выплата на покупку земли под строительство жилья или личное подсобное хозяйство, теперь она составляет 349 935 рублей, что больше прежней суммы в 331 064 рубля. Об этом проинформировал губернатор области в интервью изданию Сиб.фм. При этом отмечается, что данная поддержка доступна ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям погибших участников СВО.
Кроме того, предусмотрены приоритетные путевки в детские лагеря, льготы по оплате транспортного налога и подключению к газу. Для ветеранов и их семей организована поддержка в поиске работы, включая персональных консультантов, временное трудоустройство, помощь в запуске собственного дела и переквалификацию.
На сегодняшний день, с момента начала СВО, нашли работу 502 участника из 1080 обратившихся за помощью, а 99 человек открыли свое дело. Что касается членов семей участников СВО, из 335 обратившихся трудоустроено 158, а 47 проходят обучение. Для получения консультаций по юридическим, социальным и психологическим вопросам работает проект «Выездная приемная».