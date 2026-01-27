Мария Захарова напомнила о страшных днях мировой истории — блокаде Ленинграда

Ленинградцы во времена Великой Отечественной войны пережили суровые 872 дня блокады. Ее удалось полностью снять к 27 января 1944 года. Эта дата должна остаться в памяти всего человечества. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитирует ТАСС.
Дипломат назвала годы блокады — одной из самых страшных страниц в мировой истории. Она напомнила, что эта трагедия не должна быть забыта. По словам официального представителя МИД, «на этой странице всегда должна оставаться закладка».
«Мы должны всегда помнить, переживать те страшные минуты, часы, дни, месяцы, годы так, чтобы помнилось, в том числе передавать будущим поколениям эту историю. Не как пережиток времени, архивные документы, а как живую память», — заключила Мария Захарова.
Российское посольство в Германии обратилось к Берлину. РФ потребовала признать всё произошедшее геноцидом советских народов.