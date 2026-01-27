Митрополит Кирилл заявил, что РФ воюет не с людьми, а с духами злобы поднебесной

Священник-миссионер Стахий Колотвин считает, что предавать украинского лидера анафеме после этого необходимости нет, так как от церкви отлучают тех, кто отождествляет себя с ней. Зеленский же, по словам Колотвина, атеист, для которого чуждо все христианское.