Митрополит Кирилл заявил, что РФ воюет не с людьми, а с духами злобы поднебесной

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации воюют с «духами злобы поднебесной». Об этом заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
По словам архиерея Русской православной церкви, причиной, которая послужила началом СВО, стала страшная «духовная катастрофа», корни ее «уходят в века», и сейчас Россия воюет с силами тьмы.
— Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной, — приводятся его слова в Telegram-канале военного отдела Московского Патриархата.
Также митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высказался, что с украинским президентом Владимиром Зеленским необходимо бороться молитвой, наподобие борьбы с сатанистами*.
Глава Украины 24 декабря опубликовал видеопоздравление с Рождеством, в котором пожелал смерти неназванному человеку. Он не уточнил, кому конкретно пожелал смерти в своем поздравлении. Зеленский позволил себе выражение «чтоб он сдох».
Священник-миссионер Стахий Колотвин считает, что предавать украинского лидера анафеме после этого необходимости нет, так как от церкви отлучают тех, кто отождествляет себя с ней. Зеленский же, по словам Колотвина, атеист, для которого чуждо все христианское.
*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.