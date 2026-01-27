Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве

«Самые сильные снегопады ожидаются во вторник и в ночь на среду, в среду и четверг их станет меньше. За это время в Москве может выпасть больше половины от месячной нормы осадков. Во вторник выпадет от 14 до 19 миллиметров осадков за сутки, что может прибавить до 10−15 сантиметров снега. То есть первый день снегопада принесет от четверти до трети месячной нормы осадков», — рассказал Леус.