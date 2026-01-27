Ричмонд
Службы «Победы» перевели на усиленный режим работы

Службы «Победы» перевели на усиленный режим работы из-за снегопада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Время обслуживания рейсов «Победы» на прилет и вылет может быть увеличено из-за снегопада, авиакомпания перевела свои службы на усиленный режим работы, сообщил авиаперевозчик.

«Наши производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. Из-за ожидаемого роста нагрузки на наземные службы и необходимости постоянной расчистки перрона и взлетно-посадочных полос возможно увеличение времени подготовки воздушных судов к вылету и обслуживания прилетевших рейсов», — говорится в сообщении.

Авиакомпания рекомендовала пассажирам заблаговременно выезжать в аэропорт с учетом ситуации на дорогах, а также отслеживать статус своего рейса. Это можно сделать с помощью чат-бота Вити, на сайте аэропорта, а также по телефону или электронной почте, указанным в бронировании.

«Победа» готова к обеспечению производственной программы с соблюдением всех требований безопасности полетов", — отметили в авиакомпании.