Службы «Победы» перевели на усиленный режим работы

Авиакомпания рекомендовала пассажирам заблаговременно выезжать в аэропорт с учетом ситуации на дорогах, а также отслеживать статус своего рейса. Это можно сделать с помощью чат-бота Вити, на сайте аэропорта, а также по телефону или электронной почте, указанным в бронировании.