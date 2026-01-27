Мясников призвал не сдавать анализ на D-димер без показаний: вот что может случиться

Россиянам не следует сдавать один из анализов крови без назначения квалифицированного узкого специалиста. Речь идёт об анализе на D-димер, напомнил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Никогда не делайте D-димер, вообще никогда. Если нужно, врач назначит. Но не простой врач, а соображающий. А вот просто поликлинический врач не должен это вам назначать никак, никогда, ни при каких обстоятельствах», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
D-димер — вещество, высокое содержание которого может указывать на повышенный риск тромбоза. Мясников предостерёг от самолечения на фоне повышенного D-димера и указал на то, что приём кроверазжижающих препаратов без назначения врача может спровоцировать кровоизлияние в мозг или желудочное кровотечение.
Ранее Мясников заявлял, что не стоит делать анализы, за которые нужно платить. Он объяснил, что все нужные обследования уже включены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
Тем временем для россиян впервые по ОМС станет доступно передовое исследование крови: анализ на липопротеин (а) или ЛП (a).
Накануне врач Карасев раскрыл, какие отклонения в анализах могут сигналить об опасных нарушениях в организме.