Мясников призвал не сдавать анализ на D-димер без показаний: вот что может случиться

«Никогда не делайте D-димер, вообще никогда. Если нужно, врач назначит. Но не простой врач, а соображающий. А вот просто поликлинический врач не должен это вам назначать никак, никогда, ни при каких обстоятельствах», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».