Киллер из банды Цапков Вова Беспредел подал прошение об отправке на СВО

Кущевская ОПГ, также известная как банда Цапков, является одной из самых жестоких и известных группировок в современной истории России. Ее история началась в 1980-х годах, когда карточный шулер Николай Цапок по кличке Дядя Коля под видом спортивного клуба создал банду из 15 киллеров. К началу 1990-х криминальный авторитет передал руководство группировкой своему племяннику Николаю (Коле Бешеному). Под его руководством ОПГ начала заниматься рэкетом, вымогательством у фермеров, проведением афер с землей. Также ее члены убивали грабили, убивали и насиловали жителей станицы. К 1998 году в группировке насчитывалось около 70 человек.