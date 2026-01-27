Ричмонд
Световые столбы озарили ночной Ростов в сильные морозы

Фотограф снял редкие световые столбы в небе над Ростовом во время сильного мороза.

Источник: Комсомольская правда

Световые столбы в небе над Ростовом-на-Дону сняли в ночь на вторник, 27 января. Кадры с удивительным природным явлением зафиксировал фотограф-амбассадор донской столицы Денис Демков.

Это редкое зрелище появилось из-за сильных морозов. Температура в городе опустилась до −14 градусов.

— Столбы света возникают из-за мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. В сильный холод в атмосфере образуется «алмазная пыль». Это плоские шестигранные кристаллы льда. Они отражают свет от уличных фонарей и прожекторов. Так в небе появляются вертикальные световые колонны, — объяснил причину оптического эффекта фотограф.

Очевидцы могли наблюдать это явление в ночное время. Обычно оно возникает только при определенных погодных условиях. Нужен сильный мороз, безветренная погода и яркие источники света на земле.

