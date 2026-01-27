Световые столбы озарили ночной Ростов в сильные морозы

— Столбы света возникают из-за мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. В сильный холод в атмосфере образуется «алмазная пыль». Это плоские шестигранные кристаллы льда. Они отражают свет от уличных фонарей и прожекторов. Так в небе появляются вертикальные световые колонны, — объяснил причину оптического эффекта фотограф.