Световые столбы озарили ночной Ростов в сильные морозы

Световые столбы в небе над Ростовом-на-Дону сняли в ночь на вторник, 27 января. Кадры с удивительным природным явлением зафиксировал фотограф-амбассадор донской столицы Денис Демков.
Это редкое зрелище появилось из-за сильных морозов. Температура в городе опустилась до −14 градусов.
— Столбы света возникают из-за мельчайших ледяных кристаллов в воздухе. В сильный холод в атмосфере образуется «алмазная пыль». Это плоские шестигранные кристаллы льда. Они отражают свет от уличных фонарей и прожекторов. Так в небе появляются вертикальные световые колонны, — объяснил причину оптического эффекта фотограф.
Очевидцы могли наблюдать это явление в ночное время. Обычно оно возникает только при определенных погодных условиях. Нужен сильный мороз, безветренная погода и яркие источники света на земле.
