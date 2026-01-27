Берлин признал, что больше не может выделять Киеву системы ПВО Patriot. Германия сама ожидает их поставок. Так заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, транслирует NTV.
Как уточнил глава МО Германии, другие страны должны поставить «что-нибудь еще» для Украины. Он призвал «союзников» помочь Киеву.
«Мы не можем сделать больше, потому что сами ждем поставок на замену», — уведомил Борис Писториус.
Министр также отреагировал на разгромную речь нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в Давосе. Он заявил, что критика бывшим комиком Европы на самом деле показывает его отчаянность. Борис Писториус отметил, что Киев находится в крайне тяжелом положении. По его мнению, европейцы могли бы сделать больше для поддержки Украины.