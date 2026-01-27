Счетная палата обвинила «Единого заказчика» в срыве сроков

Проверка также выявила нарушения действующего законодательства. Счетная палата зафиксировала случаи длительного проведения работ без получения разрешения на строительство. Кроме того, правообладатели не соблюдали установленные сроки передачи объектов, реконструкция которых была завершена. Аудиторы указали, что ППК не предъявляла подрядным организациям требования об уплате неустоек за нарушение договорных сроков и не обеспечила должный контроль за стоимостью строительных материалов и оборудования, закупаемых подрядчиками за счет бюджетных средств. Ведомство отметило, что выявленные нарушения и недостатки будут направлены в ответственные органы для принятия мер.