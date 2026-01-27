Счетная палата обвинила «Единого заказчика» в срыве сроков

В 2021—2024 годах ввели менее половины от запланированных объектов.
Счетная палата РФ признала работу публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» по использованию средств федерального бюджета недостаточно эффективной. Об этом сообщило ведомство по итогам проверки деятельности ППК в 2021—2024 годах.
«По мнению Счетной палаты, основными причинами срыва установленных сроков ввода объектов являются низкие темпы выполнения работ подрядными организациями, недостаточный контроль со стороны компании, а также внесение существенных корректировок в утвержденную проектно-сметную документацию в процессе строительства переданных объектов. В 2021—2024 годах из запланированного к вводу 61 объекта в установленные сроки были введены лишь 26 — 42,6%», — сказано в публикации. Слова ведомства приводит издание РБК.
Изменения в проектно-сметной документации в период стройки затягивали реализацию объектов и увеличивали бюджетные затраты. По данным Счетной палаты, корректировки касались в том числе проблемных и долгостроящихся объектов, переданных под управление «Единому заказчику в сфере строительства». В результате компания не смогла обеспечить своевременный ввод значительной части объектов, финансируемых из федерального бюджета.
Проверка также выявила нарушения действующего законодательства. Счетная палата зафиксировала случаи длительного проведения работ без получения разрешения на строительство. Кроме того, правообладатели не соблюдали установленные сроки передачи объектов, реконструкция которых была завершена. Аудиторы указали, что ППК не предъявляла подрядным организациям требования об уплате неустоек за нарушение договорных сроков и не обеспечила должный контроль за стоимостью строительных материалов и оборудования, закупаемых подрядчиками за счет бюджетных средств. Ведомство отметило, что выявленные нарушения и недостатки будут направлены в ответственные органы для принятия мер.
Ранее надзорные органы уже выявляли нарушения в сфере использования и учета бюджетных средств и госконтроля. Прокуратура Свердловской области установила, что региональное минэнерго и ЖКХ не размещало в системе ГИС ЖКХ данные о предстоящем капитальном ремонте 266 домов и переносах сроков работ. По итогам проверки в 2025 году в отношении замминистра Алексея Рубцова возбудили административное дело, после чего нарушения были устранены.