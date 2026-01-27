В Новосибирске цена квадрата в новостройках достигла 152 тысяч рублей

В Новосибирске к концу 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах достигла отметки в 152,35 тысячи рублей. По словам независимого аналитика Сергея Николаева, чьи данные приводит Сиб.фм, это на 10% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2024 году рост составлял 13,8%, а в 2023 — 12,4%.
Николаев отметил, что в 2025 году в регионе было введено в эксплуатацию 2,416 миллиона квадратных метров жилья, что на 8,1% меньше, чем в предыдущем году, но на 11,5% выше среднегодового показателя за последние десять лет. Общий объем строящегося многоквартирного жилья на 1 января 2026 года составляет 3,319 миллиона квадратных метров, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.
За 2025 год было заключено 16 393 сделки по договорам долевого участия (ДДУ) в новостройках и апартаментах, что на 10,5% ниже показателей 2024 года и на 19,8% меньше средней цифры за период с 2021 по 2024 годы. Всего за прошедший год на рынок вышло 23 939 новых квартир в многоквартирных домах, что на 20,7% меньше, чем в 2024 году.