В Новосибирске цена квадрата в новостройках достигла 152 тысяч рублей

За 2025 год было заключено 16 393 сделки по договорам долевого участия (ДДУ) в новостройках и апартаментах, что на 10,5% ниже показателей 2024 года и на 19,8% меньше средней цифры за период с 2021 по 2024 годы. Всего за прошедший год на рынок вышло 23 939 новых квартир в многоквартирных домах, что на 20,7% меньше, чем в 2024 году.