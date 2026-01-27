Трамп увеличил пошлины на южнокорейские товары до 25%

Срочная новость.
Соединенные Штаты увеличивают пошлины на южнокорейские товары с 15% до 25% в связи с тем, что парламент Южной Кореи не ратифицировал торговое соглашение. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальных сетях.
