СВО
Трамп увеличил пошлины на южнокорейские товары до 25%

Соединенные Штаты увеличивают пошлины на южнокорейские товары с 15% до 25% в связи с тем, что парламент Южной Кореи не ратифицировал торговое соглашение. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальных сетях.

Срочная новость.

