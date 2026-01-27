Дуров назвал глупцами тех, кто считает WhatsApp безопасным

Сооснователь сервиса Telegram Павел Дуров подверг критике мессенджер WhatsApp*, подчеркнув его уязвимость и выразив сомнения в уровне защиты.
«Нужно быть полным глупцом, чтобы поверить в безопасность WhatsApp», — отметил Дуров.
При этом он указал на проведенные исследования, выявившие серьезные недостатки в системе безопасности приложения.
«Проанализировав, как WhatsApp реализует свое “шифрование”, мы обнаружили множество векторов атак», — добавил Дуров.
Ранее он также заявил, что является единственным акционером Telegram и не имеет инвесторов из России.
*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
