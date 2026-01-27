Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безвизовое соглашение между Россией и Мьянмой вступило в силу

Россияне с 27 января могут посетить без визы Мьянму.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Мьянмой с 27 января действует безвизовый режим. Теперь граждане РФ могут свободно въезжать в Мьянму. Само соглашение подписали еще в октябре 2025 года.

Документ согласовали министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све. Это произошло в ходе Международной конференции по евразийской безопасности. Мероприятие состоялось в Белоруссии.

Правительство России, кроме того, утвердило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима с Саудовской Аравией. С прошлого года Министерство иностранных дел ведет переговоры с иностранным государством. Кабмин допустил внесение в проект соглашения изменений, не имеющих принципиального характера. Однако к настоящему моменту ни о каких подвижках не сообщалось.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше