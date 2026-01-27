Безвизовое соглашение между Россией и Мьянмой вступило в силу

Между Россией и Мьянмой с 27 января действует безвизовый режим. Теперь граждане РФ могут свободно въезжать в Мьянму. Само соглашение подписали еще в октябре 2025 года.
Документ согласовали министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све. Это произошло в ходе Международной конференции по евразийской безопасности. Мероприятие состоялось в Белоруссии.
Правительство России, кроме того, утвердило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима с Саудовской Аравией. С прошлого года Министерство иностранных дел ведет переговоры с иностранным государством. Кабмин допустил внесение в проект соглашения изменений, не имеющих принципиального характера. Однако к настоящему моменту ни о каких подвижках не сообщалось.