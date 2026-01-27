Безвизовое соглашение между Россией и Мьянмой вступило в силу

Правительство России, кроме того, утвердило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима с Саудовской Аравией. С прошлого года Министерство иностранных дел ведет переговоры с иностранным государством. Кабмин допустил внесение в проект соглашения изменений, не имеющих принципиального характера. Однако к настоящему моменту ни о каких подвижках не сообщалось.