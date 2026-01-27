Рамадан 2026: начало и конец поста, что можно и что нельзя делать в священный месяц

Рамадан — это не только запреты и строгие правила. Прежде всего, это месяц внутреннего роста, осознанности и добрых дел. Ураза помогает переосмыслить повседневную жизнь, научиться довольствию тем, что есть, и вниманию к окружающим. Именно в этом заключается главная ценность месяца Рамадан — духовная польза, которая остаётся с верующим и после его завершения.