Рамадан 2026: начало и конец поста, что можно и что нельзя делать в священный месяц

Рамадан — особый месяц для миллионов мусульман по всему миру. В это время верующие соблюдают обязательный пост (ураза), уделяют больше внимания поклонению, благотворительности и духовному самосовершенствованию.
Рамадан 2026 в цифрах.
Мусульманский лунный календарь короче солнечного на 11−12 дней. По этой причине начало и конец месяца Рамадан ежегодно сдвигаются. В 2026 году этот месяц наступит 18 февраля после захода солнца, а завершится 19 марта. В текущем году Рамадан продлится 29 дней и завершится празднованием Ураза-байрама (Ид аль-Фитр), который отметят 20 марта.
Когда начинается Рамадан в 2026 году.
Рамадан начинается с наступлением нового лунного месяца следом за месяцем Шаабан. Предварительно, месяц Рамадан в 2026 году наступит 18 февраля после захода солнца, а первым днём уразы станет 19 февраля.
Однако дата наступления Рамадана может отличаться в разных странах из-за различия в методиках. В настоящее время в мире практикуются два способа: визуальное наблюдение появления нового месяца или путём астрономических подсчётов — с окончанием 30-го дня месяца Шаабан. Однако второй метод применяется при невозможности использования первого из-за облачности или непогоды.
Что такое Рамадан и зачем держать пост.
Рамадан — это один из пяти столпов ислама, наряду с шахадой, намазом, закятом (милостыней) и хаджем. Пост в этот месяц (ураза) является обязательным для всех совершеннолетних мусульман, за исключением тех, кому это противопоказано по разным причинам. Так, пост не соблюдают дети, больные, беременные, недавно родившие и кормящие женщины, путники.
Суть поста в Рамадан не ограничивается исключительно отказом от еды и воды. Ураза соблюдается также с целью духовного самоочищения, укрепления самодисциплины, развития терпения, проявления милосердия и сострадания и стремления к довольству Аллаха.
На Рамадан приходится Ляйляту аль-Кадр — Ночь предопределения, когда пророку Мухаммаду были ниспосланы первые аяты Корана. Считается, что награда за поклонение, совершённое в эту одну ночь, больше, чем награда за поклонение, совершённое за тысячу месяцев (83 года). Поэтому её мусульмане проводят в молитвах и покаянии. В 2026 году она выпадает, ориентировочно, на ночь с 16-го на 17 марта.
Кроме того, все благие дела в Рамадан несут большую награду верующим, которая несравнима с савабом в другие месяцы. Именно по этой причине в Рамадан мусульмане стараются усердствовать в богоугодном.
Что нельзя делать в Рамадан днём.
Согласно нормам шариата, в светлое время суток постящимся запрещается:
принимать пищу и пить воду осознанно (если верующий сделал это по забывчивости, то пост не нарушается);вступать в интимную близость;намеренно вызывать рвоту;курить табак;вводить питательные инъекции.
Что можно:
сглатывать слюну;сдавать кровь;мыться, умываться, чистить зубы, не глотая воду;принимать лекарства путём инъекций.
Все ограничения относятся именно к дневному времени. Ночью после ифтара и до окончания сухура разрешено принимать пищу, вступать в интимную близость с супругом/супругой.
График поста Рамадан 2026: сухур и ифтар.
Пост в Рамадан строится вокруг двух ключевых приёмов пищи: сухура и ифтара.
Сухур — утренний приём пищи, который совершается до наступления времени утреннего намаза (фаджр). Сухур относится к числу желательных (сунна) действий, поэтому мусульманам рекомендуется просыпаться для завтрака.
Ифтар — вечернее разговение сразу после заката солнца и наступления времени магриб (вечернего) намаза. Мусульманам рекомендуется разговляться сразу с наступлением его времени, это желательно совершить до молитвы. Завершать пост желательно употреблением фиников и питьём обычной воды, а уже затем есть остальную пищу.
Время намаза и ифтара в 2026 году по регионам.
Москва.
В столичном регионе продолжительность дня в феврале-марте постепенно увеличивается. Соответственно, с каждым днём сухур необходимо будет завершать на 2−3 минуты раньше, а время ифтара будет наступать на 2−3 минуты позже.
Казань.
Из-за долготы и широты региона время наступления сухура и ифтара в Татарстане будет немного отличаться от московского. Но в целом дневная продолжительность поста будет примерно совпадать.
Республика Крым.
Для Крыма расписание намазов, сухура и ифтара составляется отдельно, с учётом географического положения и решений местных духовных управлений.
Турция: Анкара и Стамбул.
Для туристов и паломников публикуются отдельные календари. Время сухура и ифтара в Рамадан в Турции отличается от российского примерно на 1−2 часа и зависит от конкретного города.
Как готовиться к Рамадану: советы верующим.
Подготовка к Рамадану начинается задолго до его наступления. Рекомендуется постепенно приучать организм к режиму поста (желательно поститься в отдельные дни месяца Шаабан: по понедельникам и четвергам, а также 13, 14 и 15 числа); начать или продолжить чтение Корана; настроиться духовно, отказаться от пустых разговоров и вредных привычек; наладить режим сна и питания.
Такая подготовка помогает легче войти в ритм месяца и сосредоточиться на его духовной стороне.
Умра в Рамадан 2026: почему особенно ценна.
Также в месяц Рамадан крайне рекомендуется мусульманам, которые имеют возможность, совершить малое паломничество (умру). Известный хадис пророка Мухаммада гласит: «Умра, совершённая в Рамадан, равна хаджу» (по награде).
Поэтому многие мусульмане стремятся совершить умру именно в этот месяц. При планировании поездки в 2026 году важно заранее приобрести путёвку и оформить визу, забронировать жильё в Мекке и Медине, изучить правила посещения святынь, учитывать повышенный поток паломников.
Конец Рамадана: Ураза-байрам 2026.
Окончание поста отмечается праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). В 2026 году он ожидается 20 марта.
В этот день мужчины-мусульмане посещают мечети для совершения праздничного намаза. Также этот день желательно посвятить общению с родными и близкими для поддержания родственных уз, оказанием помощи нуждающимся и совершением иных благих дел.
Всё, что спрашивают о Рамадане 2026.
Сколько осталось до Рамадана 2026?
Месяц Рамадан в 2026 году наступает с заходом солнца 18 февраля, первый день поста — 19 февраля. Таким образом, на 26 января 2026 года (7-е Шаабана) до Рамадана осталось 24 дня.
Можно ли принимать лекарства во время поста?
В ряде случаев — да, если это необходимо по медицинским показаниям.
Что делать, если пропустил ифтар?
Следует разговеться сразу, как только появилась возможность. Своевременный ифтар — рекомендуемая мера, но не обязательная. Соответственно, если верующий разговеется позже, то греха в этом не будет.
Как узнать точное время ифтара в своём городе?
Данную информацию можно узнать на сайтах духовных управлений мусульман (ДУМ), мечетей, а также на официальных календарях мечетей или на проверенных исламских сайтах и приложениях.
Можно ли не вставать на сухур?
Да, можно, это не запрещено. Но лучше не оставлять утренний приём пищи.
Рамадан — время очищения, а не ограничений.
Рамадан — это не только запреты и строгие правила. Прежде всего, это месяц внутреннего роста, осознанности и добрых дел. Ураза помогает переосмыслить повседневную жизнь, научиться довольствию тем, что есть, и вниманию к окружающим. Именно в этом заключается главная ценность месяца Рамадан — духовная польза, которая остаётся с верующим и после его завершения.