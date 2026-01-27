Focus: столбы света над российскими городами сочли за супер-оружие Путина

Как уточняют издания Berliner Morgenpost и n-tv, световые столбы формируются, когда источники света на земле — фонари, прожекторы, подсветка промышленных объектов — освещают горизонтально ориентированные ледяные кристаллы в нижних слоях атмосферы. Подобные явления регулярно фиксируют зимой в разных странах, в том числе в России, при включении мощных прожекторов или уличного освещения. Набор условий для появления гало считается редким: требуется практически полное отсутствие ветра, сильный мороз и высокая влажность при земной поверхности.