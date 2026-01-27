Капризов и Кучеров стали первой и второй звёздами недели в НХЛ

Второй звездой недели стал ещё один российский форвард — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который записал на свой счёт 8 очков (2+6) в трёх встречах. С 78 очками в 46 матчах он занимает третье место в общем списке бомбардиров НХЛ и лидирует по этому показателю среди всех российских хоккеистов.
Третьей звездой был признан чешский вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал, одержавший четыре победы в четырёх матчах с 92,5% отражённых бросков.
Ранее Life.ru писал, что московский «Спартак» провёл трансферную сделку с казанским «Ак Барсом», обменяв канадского нападающего Нэйтана Тодда. В обратном направлении в стан красно-белых перешли 25-летний российский защитник Артемий Князев и 27-летний канадский форвард Брэндон Биро.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.