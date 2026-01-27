Капризов и Кучеров стали первой и второй звёздами недели в НХЛ

Второй звездой недели стал ещё один российский форвард — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который записал на свой счёт 8 очков (2+6) в трёх встречах. С 78 очками в 46 матчах он занимает третье место в общем списке бомбардиров НХЛ и лидирует по этому показателю среди всех российских хоккеистов.