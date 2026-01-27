Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа в России

Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Среди них есть исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (позволяет быстро диагностировать острые воспаления и оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний); исследование уровня прокальцитонина в крови (ключевой маркер для диагностики и мониторинга бактериальных инфекций); микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (ключевой метод для определения цитоза и диагностики заболеваний центральной нервной системы).