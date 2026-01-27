Семьям автоматически проиндексируют неиспользованный остаток маткапитала

Средства материнского капитала сейчас можно направить на покупку жилья, в том числе взаем, на погашение ипотечных кредитов, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.