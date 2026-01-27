Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети без ног и взрывы: опубликованы страшные кадры жертв Холокоста и блокадного Ленинграда — 20 архивных фото

27 января — дата, которая навсегда осталась в мировой истории как напоминание о цене человеческой жизни и трагедиях XX века. В этот день вспоминают полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, а также чтят память жертв Холокоста.

20

27 января — дата, которая навсегда осталась в мировой истории как напоминание о цене человеческой жизни и трагедиях XX века. В этот день вспоминают полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, а также чтят память жертв Холокоста.

Архивные фотографии тех лет — это не просто документальные свидетельства войны. На них — изможденные, но не сломленные люди, разрушенные города, очереди за хлебом, освобожденные узники концлагерей. Эти кадры фиксируют не только масштаб катастрофы, но и силу человеческого духа, позволившую выстоять в нечеловеческих условиях.

Сегодня, спустя десятилетия, эти снимки остаются важным напоминанием о том, к чему приводят ненависть, война и равнодушие. Они возвращают нас к личным историям миллионов людей и заставляют вновь осмысливать уроки прошлого.