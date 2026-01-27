Дети без ног и взрывы: опубликованы страшные кадры жертв Холокоста и блокадного Ленинграда — 20 архивных фото

27 января — дата, которая навсегда осталась в мировой истории как напоминание о цене человеческой жизни и трагедиях XX века. В этот день вспоминают полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, а также чтят память жертв Холокоста.
Архивные фотографии тех лет — это не просто документальные свидетельства войны. На них — изможденные, но не сломленные люди, разрушенные города, очереди за хлебом, освобожденные узники концлагерей. Эти кадры фиксируют не только масштаб катастрофы, но и силу человеческого духа, позволившую выстоять в нечеловеческих условиях.
Сегодня, спустя десятилетия, эти снимки остаются важным напоминанием о том, к чему приводят ненависть, война и равнодушие. Они возвращают нас к личным историям миллионов людей и заставляют вновь осмысливать уроки прошлого.