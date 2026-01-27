Дети без ног и взрывы: опубликованы страшные кадры жертв Холокоста и блокадного Ленинграда — 20 архивных фото

Архивные фотографии тех лет — это не просто документальные свидетельства войны. На них — изможденные, но не сломленные люди, разрушенные города, очереди за хлебом, освобожденные узники концлагерей. Эти кадры фиксируют не только масштаб катастрофы, но и силу человеческого духа, позволившую выстоять в нечеловеческих условиях.