ЛДПР хотят закрепить обязанность опеки помогать семьям в сложных ситуациях

«Мы уже начали работу по поиску достойного жилья для этой семьи, но эта ситуация — не частный случай. По всей России в подобных условиях живут тысячи людей… Ситуацию усугубляет парадоксальная и чудовищная логика. Вместо того чтобы получить помощь в улучшении условий, семья, живущая в аварийном жилье, может столкнуться с претензиями органов опеки и попечительства. Это тупиковый и бесчеловечный путь. Органы опеки должны быть не карательным инструментом, а защитником семьи и помощником в преодолении кризиса», — отметила Воропаева.