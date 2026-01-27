Фильм Бекмамбетова обошёл «Аватар» в прокате США на фоне снегопада

Зимняя буря ударила по кинопрокату. Прошедший уикенд показал самый слабый совокупный результат в этом году. Общие сборы составили около 60 миллионов долларов. Это на 9 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 37 штатах объявили штормовое предупреждение из-за морозов, сильного ветра и метелей. Многие крупные кинотеатры закрыли по всей стране.