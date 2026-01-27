Фильм Бекмамбетова обошёл «Аватар» в прокате США на фоне снегопада

Третья часть франшизы «Аватар» лидировала весь январь. Теперь она опустилась на вторую строчку. За выходные фильм собрал 7 миллионов долларов. Лента Бекмамбетова заработала 11,2 миллиона долларов.
«Несмотря на то, что “Милосердие” не стало блокбастером, это впечатляющий результат, учитывая масштабный зимний шторм, из-за которого большая часть США сейчас покрыта снегом», — говорится в материале.
Зимняя буря ударила по кинопрокату. Прошедший уикенд показал самый слабый совокупный результат в этом году. Общие сборы составили около 60 миллионов долларов. Это на 9 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 37 штатах объявили штормовое предупреждение из-за морозов, сильного ветра и метелей. Многие крупные кинотеатры закрыли по всей стране.
Действие картины происходит в недалёком будущем. Детектив в исполнении Криса Пратта предстаёт перед судом по обвинению в убийстве жены. Его судьбу определяет ИИ-судья, роль которой исполнила Ребекка Фергюсон.
В конце декабря режиссёр Джеймс Кэмерон официально стал долларовым миллиардером. По данным журнала Forbes, его состояние на тот момент оценивалось в 1,1 миллиарда долларов. Этот статус 71-летнему режиссёру помогли обеспечить феноменальные сборы сиквелов «Аватара».
