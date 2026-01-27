Аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге подорожает еще на 10%

В 2025 году цена выросла на 10%, а в 2023—2024 почти на 25%
Средние ставки долгосрочной аренды жилья в России по итогам 2025 года либо остались на уровне предыдущего года, либо немного снизились, однако в 2026-м рынок может вырасти в зависимости от динамики ипотечных ставок. Об этом сообщают аналитики и представители риелторских агентств.
«Средние цены более чем в половине городов исследования снизились в 2025 году из-за роста предложения жилья: на рынке появилось много доступных объектов. При этом качественные варианты в удобных локациях сдаются все так же быстро, находя новых жильцов в среднем в срок до двух недель: арендодателям в этих случаях не приходится снижать цены и долго ждать», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. Его слова приводят «Известия».
По данным главного аналитика «Циана» Алексея Попова, средняя цена аренды однокомнатных квартир по России к концу 2025 года сократилась на 1%, до 31,9 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — на 3%, до 44,6 тыс. рублей. В пиковый сезон с мая по сентябрь ставки подрастали, но уже не такими темпами, как раньше: если в 2023—2024 годах арендные платежи за это время прибавляли 20−25%, то в 2025-м — около 10%. В Москве средняя ставка аренды «однушки» уменьшилась на 0,3% год к году, в Подмосковье — на 0,2%, тогда как в Санкт-Петербурге зафиксирован рост на 5,6%, в Ленинградской области — на 3,5%.
В Москве снижение средней и медианной цены не отменяет подорожания качественного сегмента. Руководитель агентства «Министерство Недвижимости» Александр Водолазов сообщил, что «входной билет» на аренду «приличной» квартиры в пределах МКАД теперь начинается с 45−50 тыс. рублей, а сам столичный рынок за 2025 год, по его оценке, подрос на 10−15%.
В «старой» Москве, уточнила замдиректора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова, студии на массовом рынке сейчас стоят в среднем 46−57 тыс. рублей в месяц, однокомнатные квартиры — 52−66 тыс., двухкомнатные — 70−85 тыс. рублей. Эксперты расходятся в прогнозах на 2026 год: часть из них ждет плавное удешевление аренды по мере смягчения ипотеки, другая — сохранение или умеренный рост ставок в пределах инфляции из ‑за устойчивого спроса на «качественные» объекты в крупных городах.
Ранее эксперты отмечали, что в 2025 году на фоне дорогой ипотеки количество сделок на рынке жилья за два года сократилось почти вдвое, тогда как цены на новостройки в среднем выросли на 10%, а в Москве — более чем на 22%. При этом в 2026 году динамика как цен на квартиры, так и арендных ставок, по оценке аналитиков, во многом будет зависеть от изменения ключевой ставки и условий ипотечных программ.