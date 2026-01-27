Аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге подорожает еще на 10%

По данным главного аналитика «Циана» Алексея Попова, средняя цена аренды однокомнатных квартир по России к концу 2025 года сократилась на 1%, до 31,9 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — на 3%, до 44,6 тыс. рублей. В пиковый сезон с мая по сентябрь ставки подрастали, но уже не такими темпами, как раньше: если в 2023—2024 годах арендные платежи за это время прибавляли 20−25%, то в 2025-м — около 10%. В Москве средняя ставка аренды «однушки» уменьшилась на 0,3% год к году, в Подмосковье — на 0,2%, тогда как в Санкт-Петербурге зафиксирован рост на 5,6%, в Ленинградской области — на 3,5%.