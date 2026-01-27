Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Температура в Москве опустится до минус 15 — минус 20 в ночь на пятницу, а уже в субботу перейдёт отметку в минус 23 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В конце этой недели, уже с пятницы, опять понижение температуры ночью — минус 15, минус 20, а выходные в субботу — еще ниже, до минус 23», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что это связано изменением циркуляции: воздушные массы будут поступать уже не с юга, а с северо-востока.
