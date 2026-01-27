Анализ микробиоты кишечника стал доступен по ОМС

Исследование микробиоты смогут пройти граждане, у которых наблюдаются невыясненные кишечные расстройства длительностью более месяца, был длительный прием антибиотиков (больше двух недель) или кишечная инфекция в последние три года. Также среди оснований — непереносимость продуктов без подтвержденной аллергии, железодефицитная анемия неясного происхождения, жалобы на быструю утомляемость, частые простуды или необъяснимый набор веса.