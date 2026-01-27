Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ужесточение правил оценки дохода заемщика микрофинансовых организаций с 1 января затруднит получение микрозаймов для некоторых категорий граждан, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
По его словам, теперь МФО не вправе использовать собственные методики расчета дохода заемщика или верить на слово тем, кто явно завышает заработки. Нужны официальные документы или данные Росстата о среднем доходе в регионе.
«Это не дает оснований утверждать, что в результате изменений данным категориям граждан более не одобрят кредиты. Во-первых, можно принимать и другие документы, например, выписку по банковским счетам или справку о социальных выплатах (ЕДВ). Во-вторых, многих устроит справка с места работы в свободной форме», — объяснил юрист.
С другой стороны, тем, у кого и без того много долгов или нет официального дохода будут одобрять меньше, чем раньше. То есть, денег дадут, но не столько, сколько хочется, даже если человек в состоянии покрыть долг, заключил Телегин.