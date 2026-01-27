Ричмонд
Приставы арестовали имущество двух депутатов: дело в 2,8 млрд коррупционного дохода

Приставы арестовали имущество Дорошенко и Воронковского.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-депутата парламента Анатолия Вороновского. Речь идёт об обеспечительном аресте, информирует ТАСС.

Сообщается, что Дорошенко и Вороновский получили незаконный доход в размере 2,8 млрд рублей в ходе реализации коррупционных схем.

Арест также наложен на имущество других лиц. Всего, по данным Генпрокуратуры, в получении незаконных доходов участвовали ещё 25 человек. На некоторых из них коррупционераы оформляли полученное в результате незаконных схем имущество, сказано в публикации.

Какое имущество изымали у признанных виновными во взяточничестве чиновников в Башкирии, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем экс-руководители «Курганавтодора» предстанут перед судом по делу о взятках, они получили почти 1,5 млн рублей откатов за бракованную дорогу.

Накануне сообщалось, что министр обороны РФ Андрей Белоусов намерен расширить полномочия своего заместителя — начальника Главвоенполитуправления Виктора Горемыкина, это делается с целью более эффективной борьбы с коррупцией.

Рейтинг «самых богатых коррупционеров» 2025 года в России здесь на KP.RU.

