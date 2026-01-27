Приставы арестовали имущество двух депутатов: дело в 2,8 млрд коррупционного дохода

Судебные приставы наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-депутата парламента Анатолия Вороновского. Речь идёт об обеспечительном аресте, информирует ТАСС.
Сообщается, что Дорошенко и Вороновский получили незаконный доход в размере 2,8 млрд рублей в ходе реализации коррупционных схем.
Арест также наложен на имущество других лиц. Всего, по данным Генпрокуратуры, в получении незаконных доходов участвовали ещё 25 человек. На некоторых из них коррупционераы оформляли полученное в результате незаконных схем имущество, сказано в публикации.
