В Иркутске движение трамвайного маршрута № 5 приостановили из-за аварийных работ

Движение трамваев маршрута № 5 временно приостановили в Иркутске утром 27 января 2026 года. Причина — аварийные работы в районе улицы Байкальская, 239/8. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Напомним, этот маршрут соединяет остановку «Волжская улица» и жилой комплекс «Море Солнца» в Солнечном микрорайоне. Точное время возобновления движения сообщат дополнительно.
Жителям, которые пользуются этим маршрутом, советуют заранее планировать свой путь, чтобы не опоздать.
