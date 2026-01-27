Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске движение трамвайного маршрута № 5 приостановили из-за аварийных работ

Точное время возобновления движения сообщат дополнительно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Движение трамваев маршрута № 5 временно приостановили в Иркутске утром 27 января 2026 года. Причина — аварийные работы в районе улицы Байкальская, 239/8. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Напомним, этот маршрут соединяет остановку «Волжская улица» и жилой комплекс «Море Солнца» в Солнечном микрорайоне. Точное время возобновления движения сообщат дополнительно.

Жителям, которые пользуются этим маршрутом, советуют заранее планировать свой путь, чтобы не опоздать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске суд вынес приговор трем молодым людям 19 и 20 лет. Они признаны виновными в создании технической базы для зарубежных телефонных мошенников, обманывающих россиян.