Life.ru узнал у футуролога, станет ли Россия более «сексуально активной» страной в будущем

Новость о том, что Россия заняла 32-е место в рейтинге сексуальной активности, а лидерами стали Австралия и Бразилия, обсуждают в контексте «кто кого перегнал». Но как футуролог я вижу здесь другую проблему. Сам этот рейтинг — рудимент XX века. Измерять социальную динамику количеством половых партнёров сегодня — всё равно что оценивать мощность современного смартфона по его весу.
По мнению нашего собеседника, этот список показывает, что мы всё ещё пытаемся мерить будущее старыми линейками — мир стоит на пороге сексуальной революции 2.0, которая сделает подобные подсчёты бессмысленными для любой страны.
«Вспомните пророческий фильм “Разрушитель” со Сталлоне и Сандрой Буллок — там общество будущего отказалось от физического контакта из-за страха перед болезнями и непредсказуемостью, заменив его нейростимуляцией. Высокие позиции отдельных стран говорят лишь о том, что их общества пока активнее живут в парадигме “аналогового” поиска. Это путь проб и ошибок, рисков ЗППП и социальных драм. Но человечество в целом дрейфует к миру, где “обмен жидкостями” становится архаикой и неоправданным риском, а высшая форма близости — это цифровая безопасность», — пояснил эксперт.
С развитием ИИ, нейроинтерфейсов и VR необходимость в физической смене партнёров начнёт отпадать повсеместно. Футуролог задался вопросом, зачем тратить ресурсы на ухаживания, риск отказа и компромиссы с живым человеком, если ИИ-партнёр обеспечит идеальную симуляцию. Мы движемся к эпохе диджисексуальности, и риск здесь огромен. Идеальная жена-нейросеть или муж-андроид всегда в хорошем настроении, они не стареют и не требуют эмоциональных вложений. Для демографии и традиционных ценностей ИИ — это контрацептив нового типа, считает эксперт.
«Ряд обществ придёт к модели вынужденного технотрадиционализма. Произойдёт жёсткое разделение функций. Секс как развлечение, снятие стресса и реализация фантазий уйдёт в безопасную цифровую среду — там можно быть кем угодно и с кем угодно. А вот реальная семья станет осознанным, прагматичным партнёрством, направленным исключительно на воспитание детей и ведение хозяйства», — прогнозирует Юсуфов.
Но не стоит думать, что цифровая любовь будет бесплатной. Да, ИИ не просит цветов и ресторанов, но он требует подписку. Мы движемся к экономике, где главными бенефициарами человеческого либидо станут технологические платформы. Условные Маск и Цукерберг — вот потенциальные глобальные «сутенёры» будущего, продающие иллюзию близости по тарифному плану.
Поэтому в будущем рейтинг «распущенности» исчезнет. Его заменит другой показатель: способность общества сохранять интерес к живому человеку, когда цифровой суррогат стал доступнее, безопаснее и дешевле реальности. И это вызов, с которым столкнется и Бразилия, и Австралия, и Россия, добавил Юсуфов.
А почему именно те страны попали в этот топ? Это же Европа всё-таки, там более развратные ценности. Там у них и геи, и ЛГБТ*-комьюнити прекрасно себя чувствуют, всё разрешено, поэтому они чувствуют себя в этом плане довольно комфортно. Я думаю, что ближайшие годы в России всё останется так же, и это хорошо. У нас упор на семью и верность. Те, кто хочет каких-то перемен, они просто уезжают.
Олеся Малибу.
Модель, актриса фильмов 18+
Напомним, ранее журнал World Population Review опубликовал «Глобальный индекс беспорядочных половых связей» (GPI), проанализировав данные из 45 стран. Согласно рейтингу, Россия заняла в нём лишь 32-е место. Средний возраст потери девственности в стране составил 19 лет, а число половых партнёров за жизнь — около девяти. Лидером рейтинга стала Австралия (возраст — 17,9 лет, партнёров — 13), следом идут Бразилия и Греция. Самой «целомудренной» признана Индия, где первый секс происходит в среднем в 22 года, а число партнёров не превышает трёх.
* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.