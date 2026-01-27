Life.ru узнал у футуролога, станет ли Россия более «сексуально активной» страной в будущем

А почему именно те страны попали в этот топ? Это же Европа всё-таки, там более развратные ценности. Там у них и геи, и ЛГБТ*-комьюнити прекрасно себя чувствуют, всё разрешено, поэтому они чувствуют себя в этом плане довольно комфортно. Я думаю, что ближайшие годы в России всё останется так же, и это хорошо. У нас упор на семью и верность. Те, кто хочет каких-то перемен, они просто уезжают.