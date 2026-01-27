«Сбер» начал предупреждать о мошеннических звонках

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сбербанк при входе в приложение после звонка от неизвестного абонента стал предупреждать своих клиентов о том, что это могут быть мошенники, выяснил корреспондент РИА Новости.
«Похоже, вам звонили мошенники! Если вам поступил звонок с неизвестного номера и вас просят взять кредит в Сбербанк Онлайн или перевести деньги на защищенный счет — это мошенники», — говорится в письме банка при входе в приложение.
В уведомлении рекомендуют прекратить разговор и позвонить на 900, если клиент сообщил данные своей карты или пароль из смс.
«Вам звонил мошенник. Мы определили подозрительный звонок, положите трубку, если вы разговариваете с абонентом прямо сейчас», — также сообщается в интерфейсе приложения, при его дальнейшем использовании.
Ранее в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что кредитная организация в 2025 году помогла миллионам россиян уберечь от мошенников более 360 миллиардов рублей.