Продюсер не повезла казахстанских школьников в Турцию и не возвращает деньги

Как передает телеканал «Astana.TV», на данный момент по этому делу в Алматы начался судебный процесс. Со слов родителей, дети должны были вылететь 27 мая. Однако за несколько дней до вылета выяснилось, что авиабилеты даже не приобретены, а сама поездка отменена.
От 200 тыс. до одного миллиона тенге переводили родители за участие детей в международном конкурсе в Турции.
«Деньги собирали заранее на организационные расходы», — говорится в репортаже.
Из 500 пострадавших только около 95 написали заявление в полицию. Но теперь, когда начался судебный процесс, оказалось, что некоторых пострадавших и вовсе нет в списке. А на заседание попали лишь часть участников.
«Сегодня нас пригласили на первое судебное заседание. Однако в списке пострадавших меня нет, в зал суда не пустили. Означает ли это, что за эти месяцы мое заявление до сих пор не приняли?» — задается вопросом потерпевший по данному делу Айбар Сартбай.
По словам адвоката продюсера, женщина признает, что получала деньги. Однако по определенным причинам не смогла организовать выезд.
«В Турции было землетрясение, также в феврале у них выпал снег. Из-за этого мероприятия отменялись. Также возникли проблемы с билетами, некоторым участникам попросту не хватало их. В итоге один-два конкурса не состоялись, а все эти события стали накладываться друг на друга», — отметила адвокат обвиняемой Багдагуль Ажигалиева.
Сейчас родители хотят только одного — вернуть свои деньги обратно. Но адвокат подчеркнула, что сейчас продюсер находится под домашним арестом, поэтому не может зарабатывать, чтобы возместить ущерб.
Также в Алматы задержана женщина, подозреваемая в организации интернет-мошенничеств под видом продажи вечерних платьев через социальные сети.