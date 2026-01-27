Продюсер не повезла казахстанских школьников в Турцию и не возвращает деньги

«Сегодня нас пригласили на первое судебное заседание. Однако в списке пострадавших меня нет, в зал суда не пустили. Означает ли это, что за эти месяцы мое заявление до сих пор не приняли?» — задается вопросом потерпевший по данному делу Айбар Сартбай.