В МВД рассказали, что предпринять при взломе и краже личных данных

«Смените пароль и код доступа в банковский сервис. Заморозьте банковские карты и счета. Свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о произошедшем. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты», — пишет РИА Новости со ссылкой на управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, отметив, что после этого нужно немедленно сообщить о краже данных в полицию.