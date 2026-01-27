В МВД рассказали, что предпринять при взломе и краже личных данных

Если ваши данные были украдены при взломе цифровых сервисов, первое, что нужно сделать — это сменить пароли. Об этом напомнили россиянам в МВД. До обращения в полицию нужно сделать ещё несколько простых шагов.
«Смените пароль и код доступа в банковский сервис. Заморозьте банковские карты и счета. Свяжитесь с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщите о произошедшем. Предупредите близких, чтобы они не переводили деньги на ваши карты», — пишет РИА Новости со ссылкой на управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, отметив, что после этого нужно немедленно сообщить о краже данных в полицию.
Злоумышленники могут также завладеть номером телефона, в таком случае нужно сообщить о случившемся оператору связи и отвязать от номера свои аккаунты на всех сервисах и приложениях.
Также злоумышленники под видом коллекторов начали вымогать деньги, угрожая распространением созданной с помощью нейросетей порнографии.