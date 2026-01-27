Ричмонд
Буксир ТОФ в Южно-Китайском море спас упавшего за борт филиппинца

Мужчина пробыл в воде около двух суток, прежде чем его заметили российские моряки.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж российского спасательного буксира «Алатау» Тихоокеанского флота в понедельник, 26 января, в южной части Южно-Китайского моря обнаружил на поверхности воды и поднял на борт гражданина Филиппин, который оставался в море около двух суток. Об этом сообщил Telegram-канал «Тихоокеанский флот».

По данным военных моряков, судно выполняло плановый переход во Владивосток, когда команда заметила человека в воде и организовала его спасение. Мужчине на борту «Алатау» оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Как пояснил спасённый, он служит в составе экипажа танкера «С. Грейс» и упал за борт во время палубных работ.

Российские моряки намерены доставить гражданина Филиппин во Владивосток, где компетентные службы помогут ему организовать возвращение на родину.