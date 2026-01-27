Ученые ДВФУ в коллаборации создали материал для защиты космических кораблей

«Космическое излучение, состоящее из частиц высокой энергии (протонов, ядер гелия, тяжелых заряженных частиц), а также фотонного излучения (нейтрино, гамма-кванты), ионизирует материал космического корабля, что ведет ко вторичному излучению внутри его корпуса. Для комбинированной защиты от излучения частиц высокой энергии можно использовать “легкие” материалы рассеяния с высоким содержанием водорода, а для ослабления и поглощения фотонного излучения — тяжелые металлы или композиты на их основе», — рассказал академик РАН, профессор ДВФУ Иван Тананаев.