Солодов сообщил о расчистке 40% дворов от снега в Петропавловске-Камчатском

В конце декабря — первой половине января Камчатка оказалась во власти сильнейших за последние десятилетия снегопадов. По данным краевого УГМС, за это время выпало 4,5 месячной нормы осадков, или 530 миллиметров в абсолютном выражении. К ликвидации последствий стихии активно подключились федеральный центр, коммерческие организации, военнослужащие, волонтеры и сотрудники МЧС. В краевом центре действует режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными погодными условиями.