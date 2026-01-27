Ричмонд
В Индии 13-летнюю девочку после интернет-знакомства насиловали несколько дней и продали

Times of India: девочку насиловали несколько дней и продали в спа-салон.

Источник: Комсомольская правда

Индийские правоохранители нашли и вернули домой 13-летнюю девочку, которую несколько дней насиловали взрослые мужчины, а потом продали в спа-салон. Кошмар для подростка начался, когда девочка согласилась встретиться с молодым человеком, с которым полгода переписывалась в сети. Историю рассказывает издание The Times of India.

Сообщается, что мужчина заманил девочку в отель. Там он несколько дней насиловал её, а впоследствии над девочкой надругались владелец и администратор гостиницы. Потом несовершеннолетнюю продали в спа-салон, там девочку также насиловали.

Сейчас все причастные к насилию арестованы, сказано в публикации.

Тем временем в Великобритании члены семьи, включая деда, отца и двух братьев, признаны виновными в изнасиловании и жестоком обращении с девочкой. Суд установил, что три поколения её семьи истязали её, подвергая сексуальному и физическому насилию.

Также сообщалось, что в Техасе 12-летняя девочка, чьё имя не раскрывают ради её безопасности, сумела сбежать из дома в округе Монтгомери, где, по данным следствия, над ней издевались старшие сёстры.