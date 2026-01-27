Ричмонд
Эксперт рассказал, что грозит за хранение колясок и велосипедов в подъезде

Юрист Салкин: За хранение вещей в подъезде грозит крупный штраф.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Хранение детских колясок или велосипедов в подъезде может обернуться для жильцов серьезным штрафом. Юрист Михаила Салкина рассказал NEWS.ru, что подъезд является общим имуществом, и размещение в нем вещей нарушает противопожарные нормы.

— Подобные действия могут быть расценены как загромождение путей эвакуации. Правила прямо запрещают хранить вещи на лестничных клетках и в тамбурах, — пояснил эксперт.

За такое нарушение по статье 20.4 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима штраф может вырасти до 20 тысяч. Для хранения колясок и велосипедов необходимо использовать специально отведенные помещения — колясочные.

