Эксперт рассказал, что грозит за хранение колясок и велосипедов в подъезде

Хранение детских колясок или велосипедов в подъезде может обернуться для жильцов серьезным штрафом. Юрист Михаила Салкина рассказал NEWS.ru, что подъезд является общим имуществом, и размещение в нем вещей нарушает противопожарные нормы.
— Подобные действия могут быть расценены как загромождение путей эвакуации. Правила прямо запрещают хранить вещи на лестничных клетках и в тамбурах, — пояснил эксперт.
За такое нарушение по статье 20.4 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима штраф может вырасти до 20 тысяч. Для хранения колясок и велосипедов необходимо использовать специально отведенные помещения — колясочные.
