Эксперт рассказал, что грозит за хранение колясок и велосипедов в подъезде

За такое нарушение по статье 20.4 КоАП РФ грозит предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима штраф может вырасти до 20 тысяч. Для хранения колясок и велосипедов необходимо использовать специально отведенные помещения — колясочные.