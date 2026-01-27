Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме допустили частичную блокировку Википедии

В России в ближайшие один‑два года «Википедия» может попасть под частичную блокировку. Такой сценарий допустил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

По мнению Свинцова, Википедия многие годы не является авторитетным источника.

В России в ближайшие один‑два года «Википедия» может попасть под частичную блокировку. Такой сценарий допустил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

«Уже очевидно, что в России отношение к “Википедии” как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято, и сервис “Википедия” может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации», — сказал депутат. Его слова приводит ТАСС. По словам депутата, ограничения возможны из ‑за искажения исторических и иных сведений в материалах онлайн‑энциклопедии на фоне развития российской альтернативы — «Рувики».

Он уточнил, что под меры, в частности, могут попасть материалы, связанные с российской историей разных периодов — от дореволюционного государства до СССР и современной России. Речь может идти о блокировке отдельных страниц, а не о полном отключении ресурса на территории страны. При этом он выразил уверенность, что в случае выявления искажений решающие действия должны предпринять профильные ведомства, в том числе Роскомнадзор, исходя из задач по защите достоверности исторических данных и соблюдению национальных интересов.

Депутат также указал, что обсуждение статуса «Википедии» в России будет происходить параллельно с продвижением российской онлайн‑энциклопедии «Рувики». Развитие национального ресурса, по его словам, должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным материалам, которые, как ожидается, будут формироваться с учетом требований российского законодательства и официальных оценок исторических событий.

Ранее власти уже усилили контроль над интернет‑ресурсами: Роскомнадзор в 2026 году запускает систему фильтрации трафика на базе технологий машинного обучения для точечной блокировки запрещенного контента и VPN. Под ограничения в России в последние годы попадали, Roblox, FaceTime и Snapchat, при этом депутаты не исключали частичную или полную блокировку отдельных зарубежных сервисов при нарушении российского законодательства.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше