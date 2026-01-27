В Госдуме допустили частичную блокировку Википедии

По мнению Свинцова, Википедия многие годы не является авторитетным источника.
«Уже очевидно, что в России отношение к “Википедии” как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято, и сервис “Википедия” может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации», — сказал депутат. Его слова приводит ТАСС. По словам депутата, ограничения возможны из ‑за искажения исторических и иных сведений в материалах онлайн‑энциклопедии на фоне развития российской альтернативы — «Рувики».
Он уточнил, что под меры, в частности, могут попасть материалы, связанные с российской историей разных периодов — от дореволюционного государства до СССР и современной России. Речь может идти о блокировке отдельных страниц, а не о полном отключении ресурса на территории страны. При этом он выразил уверенность, что в случае выявления искажений решающие действия должны предпринять профильные ведомства, в том числе Роскомнадзор, исходя из задач по защите достоверности исторических данных и соблюдению национальных интересов.
Депутат также указал, что обсуждение статуса «Википедии» в России будет происходить параллельно с продвижением российской онлайн‑энциклопедии «Рувики». Развитие национального ресурса, по его словам, должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным материалам, которые, как ожидается, будут формироваться с учетом требований российского законодательства и официальных оценок исторических событий.
Ранее власти уже усилили контроль над интернет‑ресурсами: Роскомнадзор в 2026 году запускает систему фильтрации трафика на базе технологий машинного обучения для точечной блокировки запрещенного контента и VPN. Под ограничения в России в последние годы попадали, Roblox, FaceTime и Snapchat, при этом депутаты не исключали частичную или полную блокировку отдельных зарубежных сервисов при нарушении российского законодательства.