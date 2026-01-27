В Госдуме допустили частичную блокировку Википедии

Он уточнил, что под меры, в частности, могут попасть материалы, связанные с российской историей разных периодов — от дореволюционного государства до СССР и современной России. Речь может идти о блокировке отдельных страниц, а не о полном отключении ресурса на территории страны. При этом он выразил уверенность, что в случае выявления искажений решающие действия должны предпринять профильные ведомства, в том числе Роскомнадзор, исходя из задач по защите достоверности исторических данных и соблюдению национальных интересов.