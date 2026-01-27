Девочка-богатырь родилась во Владивостоке

Рекордно крупная малышка стала одной из 265 детей, появившихся на свет в Приморье за минувшую неделю. Более 100 семей в регионе впервые стали родителями, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«На прошлой неделе в регионе родилась малышка весом 4 740 граммов и ростом 59 сантиметров. Девочка появилась на свет во Владивостокском родильном доме № 3 и стала третьим ребенком в семье и самым крупным новорожденным недели», — говорится в сообщении.
Всего с 19 по 25 января в Приморье на свет появились 137 мальчиков и 128 девочек. Для 111 приморских пар эти роды стали первыми. Еще 86 семей пополнились вторым ребенком, а 72 — стали многодетными. В этот период в трех семьях родились двойни.
Напомним, что недавно в Приморье подвели итоги регистрации новорожденных за 2025 год. Согласно данным ЗАГС, в прошедшем году на свет появилось больше мальчиков, а средний возраст родителей приблизился к 30 годам.