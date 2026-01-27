Девочка-богатырь родилась во Владивостоке

Всего с 19 по 25 января в Приморье на свет появились 137 мальчиков и 128 девочек. Для 111 приморских пар эти роды стали первыми. Еще 86 семей пополнились вторым ребенком, а 72 — стали многодетными. В этот период в трех семьях родились двойни.