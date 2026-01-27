СК расследует дело о подмене младенцев в приморском роддоме времен СССР

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены публикации о предположительной подмене в 1989 году двух младенцев мужского пола в одном из роддомов города Лесозаводска. Согласно сообщениям в СМИ, многие годы дети воспитывались в чужих семьях, и информация об этом стала известна их биологическим родителям лишь спустя длительное время», — сообщили в Следкоме Приморья.
По данным из открытых источников, семьи уже много лет пытаются через суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 миллионов рублей, узнав о предполагаемой ошибке только после проведения ДНК-тестов. Следователи намерены установить, содержат ли действия медиков состав преступления по статье о подмене ребенка, для чего будут истребованы архивные медицинские документы и назначены необходимые экспертизы.
Адвокат семей Александр Зорин сообщил, что Тверской районный суд Москвы, апелляция и кассация уже отказали в удовлетворении исковых требований. По его словам, следующим шагом станет обращение в Верховный и Конституционный суды. Зорин отметил, что, несмотря на редкую, но существующую судебную практику удовлетворения подобных исков (например, в Челябинске в 2008 году), сейчас суды занимают иную позицию. Как пояснил адвокат, судьи исходят из того, что в советском законодательстве отсутствовала соответствующая статья, что, по их мнению, исключает возможность взыскания компенсации за события того периода.
