СК расследует дело о подмене младенцев в приморском роддоме времен СССР

Адвокат семей Александр Зорин сообщил, что Тверской районный суд Москвы, апелляция и кассация уже отказали в удовлетворении исковых требований. По его словам, следующим шагом станет обращение в Верховный и Конституционный суды. Зорин отметил, что, несмотря на редкую, но существующую судебную практику удовлетворения подобных исков (например, в Челябинске в 2008 году), сейчас суды занимают иную позицию. Как пояснил адвокат, судьи исходят из того, что в советском законодательстве отсутствовала соответствующая статья, что, по их мнению, исключает возможность взыскания компенсации за события того периода.