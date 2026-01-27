Психолог назвала способ адаптироваться к снежной метели и не срываться на близких

Несмотря на то, что метель в России для нас — это что-то вроде генетического кода, каждую зиму мы испытываем настоящий стресс при выпадении снега, ведь жизнь современного человека в мегаполисе и так подчас требует повышенных физических и психических нагрузок.
Анастасия Лысакова.
Психолог.
Кроме того, метель — это настоящее испытание для автолюбителей: долгое откапывание машины от сугробов, пробки и ухудшение видимости на дороге.
Как же адаптироваться к метели?
Скорее перейти к «стадии принятия»: осознать, что не все мы можем контролировать, что метель — это природное явление, над которым мы не властны. Планировать своё время правильно. Например, прыгнуть в машину и поехать быстрее, как летом, в метель может не получиться. Можно избежать сильного стресса, просто заложив на дорогу дополнительных 40 минут.
Важно соблюдать режим дня, сна и питания. Организму должно быть комфортно и максимально привычно. Мол, всё хорошо, для нас ничего не поменялось.
«Можно продолжать заниматься спортом и принимать витамины. Например, в метель нам часто не хватает витамина Д, это негативно сказывается на настроении», — поясняет эксперт.
Неплохо будет влюбиться или заручиться поддержкой близкого человека. Метель часто ассоциируется со сложностью выживания и ограниченностью в передвижении. Вдвоём выжить проще.
