Психолог назвала способ адаптироваться к снежной метели и не срываться на близких

Скорее перейти к «стадии принятия»: осознать, что не все мы можем контролировать, что метель — это природное явление, над которым мы не властны. Планировать своё время правильно. Например, прыгнуть в машину и поехать быстрее, как летом, в метель может не получиться. Можно избежать сильного стресса, просто заложив на дорогу дополнительных 40 минут.