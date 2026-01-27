Два аэропорта в Хабаровском крае не принимают рейсы из-за непогоды.

Аэропорт Николаевска-на-Амуре сегодня, 27 января, закрыт до 11:00. После обильного снегопада там расчищают взлётно-посадочную полосу. По этой же причине не принимает и не отправляет рейсы авиагавань Нелькана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Из-за закрытия аэропорта Николаевска-на-Амуре изменили маршруты запланированных на сегодня рейсов. Вылет рейса за 26 января из Николаевска-на-Амуре в Охотск задержан до 11:00. На это же время планируют отправление самолетов за 23 января из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и за 16 января из Николаевска-на-Амуре в Аян. Информацию о времени вылета рейса за 19 января из Николаевска-на-Амуре в Аян предоставят в 11:10.
Из-за сложных метеоусловий также закрыта ледовая переправа в Николаевском районе.
Вылет рейса за 27 января из Хабаровска в Охотск запланирован сегодня в 10:30 по прямому маршруту, минуя Николаевск-на-Амуре.
Аэропорт Нелькана закрыт до 16:30 на очистку взлетно-посадочной полосы от снега.
Рейсы по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены на 28 января. Вылет из краевого центра — завтра в 10:05.