Два аэропорта в Хабаровском крае не принимают рейсы из-за непогоды.

Из-за закрытия аэропорта Николаевска-на-Амуре изменили маршруты запланированных на сегодня рейсов. Вылет рейса за 26 января из Николаевска-на-Амуре в Охотск задержан до 11:00. На это же время планируют отправление самолетов за 23 января из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и за 16 января из Николаевска-на-Амуре в Аян. Информацию о времени вылета рейса за 19 января из Николаевска-на-Амуре в Аян предоставят в 11:10.