Чарынский парк вновь показал захватывающие кадры дикой природы

На территории Сартогай в объектив камеры попала туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.
«Появление редкого хищника свидетельствует о сохранности естественной экосистемы парка. Это также подтверждает эффективность системной работы по охране и мониторингу диких животных на особо охраняемой природной территории», — отмечают специалисты.
Кроме того, в этом же районе фотоловушка зафиксировала степную кошку и лисицу.
«Одновременное появление сразу трех видов млекопитающих в одном месте указывает на богатое биоразнообразие национального парка и его благоприятные условия для обитания хищных животных», — с гордостью подчеркивают работники парка.
