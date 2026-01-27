Ричмонд
Чарынский парк вновь показал захватывающие кадры дикой природы

26 января государственный национальный природный парк «Чрын» поделился на своей странице в Instagram уникальными кадрами фотоловушки, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На территории Сартогай в объектив камеры попала туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.

«Появление редкого хищника свидетельствует о сохранности естественной экосистемы парка. Это также подтверждает эффективность системной работы по охране и мониторингу диких животных на особо охраняемой природной территории», — отмечают специалисты.

Кроме того, в этом же районе фотоловушка зафиксировала степную кошку и лисицу.

«Одновременное появление сразу трех видов млекопитающих в одном месте указывает на богатое биоразнообразие национального парка и его благоприятные условия для обитания хищных животных», — с гордостью подчеркивают работники парка.

Недавно орнитолог-любитель из Костаная рассказал, чем его увлечение птицами помогает науке.