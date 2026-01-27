Ричмонд
Variety: фильм Бекмамбетова «Милосердие» обошел «Аватар» в прокате в США

Фильм «Милосердие» Бекмамбетова в выходные превзошел по кассовым сборам в США третью часть «Аватара».

Источник: Аргументы и факты

В минувшие выходные фильм «Милосердие» режиссера Тимура Бекмамбетова превзошел по кассовым сборам в американском прокате третью часть «Аватара» от Джеймса Кэмерона, сообщает Variety.

Российская кинолента собрала в свой дебютный уикенд в Северной Америке 11,2 миллиона долларов. Авторы издания отмечают, что данная сумма является весьма значительной, учитывая сложные погодные условия, охватившие значительную часть страны.

В то же время «Аватар: Пламя и пепел» собрал в эти выходные лишь 7 миллионов долларов.

Ранее также сообщалось, что фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко занял третье место в международном чарте по кассовым сборам.

