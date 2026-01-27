Легализация бизнеса принесла в бюджет Приморья 736 миллионов рублей

В прошлом году в регионе выявили более пяти тысяч работодателей и около 40 тысяч граждан с признаками нелегальной занятости. Работа велась совместно органами власти, контролирующими структурами и межведомственными комиссиями, которые действуют в муниципалитетах. По словам зампреда правительства Приморского края Николая Стецко, разъяснительная и профилактическая работа с предпринимателями дает результат и напрямую влияет на рост поступлений по НДФЛ и страховым взносам.