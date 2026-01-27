Легализация бизнеса принесла в бюджет Приморья 736 миллионов рублей

В Приморском крае подвели итоги работы по легализации предпринимательской деятельности и противодействию теневой занятости. По итогам прошлого года в бюджет региона поступило 736 миллионов рублей. Средства удалось получить за счет вывода из тени бизнеса, который ранее не платил налоги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В прошлом году в регионе выявили более пяти тысяч работодателей и около 40 тысяч граждан с признаками нелегальной занятости. Работа велась совместно органами власти, контролирующими структурами и межведомственными комиссиями, которые действуют в муниципалитетах. По словам зампреда правительства Приморского края Николая Стецко, разъяснительная и профилактическая работа с предпринимателями дает результат и напрямую влияет на рост поступлений по НДФЛ и страховым взносам.
Кроме того, в Приморье приняли закон об увеличении штрафов за нелегальную торговлю. Наказание за незаконную уличную продажу рыбы, елок и цветов выросло в три раза и затронуло граждан, должностных и юридических лиц.
Губернатор Олег Кожемяко рассказал, что эту работу будут продолжать, в том числе в сфере сельского хозяйства и туризма, чтобы поддержать добросовестный бизнес и честную конкуренцию.