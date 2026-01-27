Юрист рассказал, как избежать наказания за опоздание из-за снегопада

«Это могут быть предупреждения МЧС, справки от транспортной компании о сбоях в графике, если ехали на общественном транспорте, выписка из Гидрометцентра о рекордных осадках. В любом случае работник должен иметь в виду, что увольнение за одно опоздание незаконно. Даже если причину опоздания не признают уважительной, за разовое опоздание менее четырех часов могут вынести только замечание или выговор», — уточнил Хаминский.