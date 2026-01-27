Новосибирские трансплантологи спасли 110 пациентов в 2025 году

Так, количество пересадок почки в областной больнице в 2025 году выросло до 44 операций против 33 в 2023 году и 42 в 2024-м. Донорскую печень получили 52 человека (в 2023 — 42, в 2024 — 47). В центре Мешалкина трансплантологи почти вернулись к допандемийному уровню по пересадкам сердца, выполнив 14 таких операций.