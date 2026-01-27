Новосибирские трансплантологи спасли 110 пациентов в 2025 году

Как отметил главный трансплантолог министерства здравоохранения региона, Александр Быков, количество таких операций демонстрирует устойчивый рост. Работу по пересадке органов выполняют Государственная Новосибирская областная клиническая больница и Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина. Их главным достижением стало улучшение результатов по всем видам трансплантаций.
Так, количество пересадок почки в областной больнице в 2025 году выросло до 44 операций против 33 в 2023 году и 42 в 2024-м. Донорскую печень получили 52 человека (в 2023 — 42, в 2024 — 47). В центре Мешалкина трансплантологи почти вернулись к допандемийному уровню по пересадкам сердца, выполнив 14 таких операций.
При этом соотношение неродственных и родственных трансплантаций почки и печени изменилось в пользу трансплантаций органов от посмертных доноров. В 2025 году родственники стали донорами почки лишь в трёх случаях, а фрагмент печени от живого родственного донора пересадили 12 раз, что меньше показателей прошлых лет.
На сегодня в листе ожидания трансплантации почки значатся 70 человек, а пересадка печени требуется 60 жителям региона. Александр Быков подчеркнул, что вся система органного донорства в России работает в строгом правовом поле, где каждый юридический аспект четко определен и контролируется.
