Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как отличается поведение русских от образа жизни американцев: к чему нации более требовательны

Социологи сравнили, что неприемлемо в российском и американском обществе.

Источник: Комсомольская правда

В каждом народе заложены свои нормы поведения. То, что в одной стране считается правильным, в другой может быть неприемлемо. Аналитики ВЦИОМ сравнили требовательность к этикету со стороны американцев и россиян. Результаты предоставил РБК.

Так, например, граждане России менее терпимы к нарушению общественного порядка. Например, русские не любят брань в публичных местах и громкую музыку. Также, граждане негативнее американцев относятся к людям, разговаривающим с кем-то, не снимая наушников.

Американцы менее терпимы к курению. Согласно статистике, сигаретный дым отталкивает меньшее число россиян. Граждане РФ также лояльнее относятся к проведению фотосъемки без разрешения. Это неприемлемо для американцев.

В Сети также опубликовали отчет по странам с самым высоким уровнем сексуальной активности. Так, австралийцы, бразильцы и греки оказались жителями самых распущенных государств.