Как отличается поведение русских от образа жизни американцев: к чему нации более требовательны

В каждом народе заложены свои нормы поведения. То, что в одной стране считается правильным, в другой может быть неприемлемо. Аналитики ВЦИОМ сравнили требовательность к этикету со стороны американцев и россиян. Результаты предоставил РБК.
Так, например, граждане России менее терпимы к нарушению общественного порядка. Например, русские не любят брань в публичных местах и громкую музыку. Также, граждане негативнее американцев относятся к людям, разговаривающим с кем-то, не снимая наушников.
Американцы менее терпимы к курению. Согласно статистике, сигаретный дым отталкивает меньшее число россиян. Граждане РФ также лояльнее относятся к проведению фотосъемки без разрешения. Это неприемлемо для американцев.
